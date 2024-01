Per la prima volta la Polizia indaga su una violenza sessuale avvenuta sul Metaverso

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Labritannica stando su un presunto caso didi grupponella realtà virtuale del. Si tratta dellaindagine di questo tipo nel Regno Unito. La vittima dellaè una ragazza di età inferiore ai 16 anni. Stando a quanto da lei stessa denunciato, stava giocando a un videogioco immersivo con indosso un visore per la realtà aumentata quando il suo avatar è stato accerchiato e denudato da un gruppo di altri avatar sconosciuti. La giovane non ha riportato alcun danno dal punto di vista fisico, ma – secondo quanto riportano i media britannici – è rimasta ugualmente scondall’accaduto. Laha riferito che il trauma psicologico subito è assimilabile a ...

