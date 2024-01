Pedro Pascal ha ricreato il suo famoso meme ai Golden Globe 2024

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La reazione della star di The Last of Us alla sua sconfitta come miglior attore è identica al suo celebre. La notte deiè stata ricca di sorprese ma anche di momenti realmente divertenti, come quello della premiazione di Kieran Culkin che ha battutonella corsa al miglior attore in una serie drammatica. La reazione dialla sua sconfitta ha ricordato il suo celebrediventato virale. A un certo punto, infatti,scoppia a ridere per la battuta ironica pronunciata da Kieran Culkin nei suoi confronti, ma improvvisamente la risata si trasforma in un'espressione decisamente triste e volta al pianto, esattamene come nel. Potete visualizzare i due momenti a confronto di ...