Pd nel caos quante grane per Schlein | quando rischia di saltare

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il 2024 sarà un anno cruciale per Elly. Il primo scoglio sarà il confronto televisivo con Giorgia Meloni che ormai sembra inevitabile. La segretaria dem è combattuta tra il desiderio di essere la «leader dell'opposizione», tagliando fuori Conte, e la paura che questo testa a testa con il premier possa indispettire il Movimento 5 Stelle complicando la partita delle alleanze in vista delle amministrative. E proprio sui territori la prima grana arriva dalla Sardegna dove è fallito il tentativo di mediazione chiesto da Renato Soru ad Alessandra Todde, la candidata del M5S sostenuta anche dal Pd. «Ho espresso la mia disponibilità per un progetto comune e per convergere sul nome di una candidatura di mediazione diversa dalle due attualmente in campo» ha detto Soru che si è anche sentito telefonicamente con. «Purtroppo, analoga disponibilità ...