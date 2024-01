Paziente precipita dal quarto piano dell’ospedale | indagini in corso

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un uomo di 74 anni è caduto daldi Cassino. Si indaga sulle cause della caduta, se si è trattato di una svista, un incidente oppure un atto deliberato. L’anziano era in cura nel reparto di Pneumologia della struttura e doveva essere trasferito in un centro specializzato di Roma.Leggi anche: Si getta dal nonocon la figlia e il cane, chi è Giulia Lavatura L’uomo è caduto d’improvviso dalla finestra. Nonostante i soccorsi immediati, è deceduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Cassino e i poliziotti del commissariato locale sotto il coordinamento dei pm della procura di Cassino. L'articolo proviene da The Social Post.

