Paul Heyman | “Sono il miglior manager di tutti i tempi”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Da anni ormai,è una presenza costante all’interno della WWE. L’ex leader della ECW, infatti, è spesso entrato nella “stanza dei bottoni” ottenendo anche dei ruoli dirigenziali e creativi, ma è noto soprattutto per essere stato ildi alcuni dei più grandi wrestler che abbiano calcato i ring della WWE. Negli ultimi quattro anni,si è legato a Roman Reigns, il Tribal Chief, ma in passato ha avuto modo di offrire i suoi servizi ad altre leggende. Sui social media, lo stessosi è autodefinito “ildi sempre”, cogliendo al balzo l’assist di un fan che si era complimentato con lui per essere “l’indiscusso e incontrovertibile GOAT tra iWWE“:“Ti ringrazio per il tuo riconoscimento. Sì, ...