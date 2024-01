Pattinaggio di figura | Europei Kaunas 2024 | programma | orari e copertura tv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Quando e come seguire glidi, rassegna continentale didiinsul ghiaccio della città lituana da lunedì 8 a domenica 14 gennaio. L’Italia sarà presente ai nastri di partenza con ben 26 azzurri, equamente suddivisi tra uomini e donne. Nel singolo maschile spazio a Gabriele Frangipani, Nikolaj Memola, Matteo Rizzo e Raffaele Francesco Zich. Nel singolo femminile, invece, fari puntati su Lara Naki Gutmann, Sarina Joos, Anna Pezzetta e Marina Piredda. Tante le aspettative sulle coppie di artistico, specialità in cui il nostro Paese schiera cinque tandem di livello assoluto: Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, Sara Conti-Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, Irma Caldara-Riccardo Maglio e Anna Valesi-Manuel ...

Applausi a scena aperta allo Stadio Olimpico di Pinerolo per Charléne Guignard-Marco Fabbri. I veterani della danza hanno dominato in lungo e in ... (oasport)

Saranno ben quindici gli atleti italiani al via dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura , in programma dall’8 al 14 gennaio a Kaunas , in ... (sportface)

La presenza di unacosì influente nella comunità sportiva è di grande ispirazione per i ... La pista diresta aperta Note sull'autore Redazione - -Neldi( sul ghiaccio), gli atleti eseguono routine su una pista di ghiaccio, combinando elementi tecnici come salti e piroette con movimenti artistici ed espressivi. Le routine ...Sta per cominciare il primo dei due grandi appuntamenti della stagione di pattinaggio di figura; è tutto pronto a Kaunas, città della Lituania che ospita dall'8 al 14 gennaio i Campionati Europei 2024 ...Venerdì 5 gennaio, per l'ottava volta, Fanano ospita la manifestazione di pattinaggio di figura. Il pattinatore statunitense tra i protagonisti. Sul ghiaccio anche il neocampione italiano Nikolaj Memo ...