Pattinaggio artistico | Europei 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Guignard-Fabbri e Conti-Macii le punte

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’Italia delsi appresta a vivere il primo dei due eventi più importanti della stagione, con l’obiettivo di aumentare il bottino rispetto alla scorsa annata sportiva. Ebbene sì. I Campionatiche si svolgeranno in quel di Kaunas (Lituania) dall’8 al 14 gennaio rappresenteranno un banco di prova per tutto il movimento nostrano, motivato a confermarsi leadernentale (ovviamente in assenza della Russia). I presupposti per fare bene ci sono tutti. I nostri ragazzi infatti avranno la possibilità di andare ain tre specialità su quattro, con ambizioni di risultati molto alti. Chiaramente gli atleti di punta saranno Charléne-Marco, chiamati conquistare per il secondo anno consecutivo il metallo ...