Partnership tra Innexta e Fintastico 

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Fintech, al via la per la trasformazione digitale delle PMI Innexta – fintech company del Sistema Camerale italiano partecipata da Unioncamere, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da altre 20 Camere di Commercio – e Fintastico – tra i principali operatori italiani nel mondo della informazione e divulgazione del campo del Fintech – hanno avviato unastrategica finalizzata a potenziare il supporto alle piccole e medie Imprese (PMI) nell’accesso a soluzioni finanziarie attraverso strumenti digitali. Questa sinergia unisce l’approfondita conoscenza di Innexta delle esigenze di nuova finanza specifiche delle PMI che crescono, con l’expertise divulgativa e la competenza nel settore fintech di Fintastico. Insieme, le due entità sono in grado di offrire un quadro più completo e accessibile di servizi finanziari, con l’obiettivo di facilitare la ...