Parigi2024 | Basket Wembanyama Voglio esserci

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il lungo francese degli Spurs pronto a giocare il torneo olimpico CLEVELAND (STATI UNITI) - "E' dopo diversi anni il più grande evento sportivo che si terrà in Francia e. Se sarò convocato e se sarò disponibile, giocherò". Victor, dopo aver saltato la scorsa estate i Mondia

Anche quest'anno, come nel 2023, la NBA torna a giocare in Europa: la partita tra Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets sarà a Parigi ..."Con Vito siamo a 100 azzurri qualificati": è il messaggio social dell'Italia Team che a 200 giorni dal via dei Giochi di Parigi arriva a cifra tonda con i pass olimpici. (ANSA) ...