Parigi 2024 | Malagò | “Sarà un’Olimpiade complicata | difficile ripetere Tokyo”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In una lunga chiacchierata a Radio Anch’io Sport su Radio Rai, il presidente del Coni Giovanniha fatto il punto della situazione a poco più di 6 mesi dalle Olimpiadi di: “Saranno dei Giochi molto complicati perché siamo reduci da un’edizione record come quella die quando si vince è moltoripetersi e anche fare meglio. Inoltre entrano in campo discipline nuove che sono sempre un’incertezza e c’è un allargamento impressionante delle nazioni che portano atleti a medaglia nell’individuale“.ha quindi sottolineato l’importanza dei pass olimpico: “Passa tutto da quanti atleti riusciremo a qualificare. Al momento siamo a 100 ma siamo indietro nelle squadre. Sicuramente nel 2023 tutte le competizioni internazionali hanno detto che l’Italia è ...

In Francia, la revisione dei listini si è resa necessaria per accedere ai nuovi incentivi varati da. In particolare, con i nuovi prezzi e allestimenti (ID. e Life Max), quasi tutte le ...Scatta il piano 'grande freddo', previsto l'arrivo della neveEuro a 1,094 dollari, petrolio e gas in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 gen - Aprono senza slancio le Borse europee la prima seduta della settimana e, dopo aver concluso un 2023 d ...Il Tribunale ha accettato la bancarotta del gestore patrimoniale Zhongzhi, crisi senza fine per Evergrande dopo l’arresto del diretto della divisione auto elettriche. Negli Usa fari puntati su Musk e ...