Paradisi fiscali | quanto è stato occultato dagli italiani all’estero

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il valore della ricchezza detenutasfora ancora i 200 miliardi di euro, una cifra sicuramente ridotta rispetto al passato, grazie ad una serie di policy messe a punto dalle autoritàglobali per ridurre l’evasione, ma pur sempre elevata per un Paese assillato da questa piaga ed a corto di risorse. E’emerge dall’indagine “Global Tax Evasion Report 2024” di EuTax Observatory, un gruppo di lavoro della Pasris School of Economics diretta dall’economista Gabriel Zucman. Risorse indispensabili per fare la riforma fiscale, per stanziare risorse a favore dei più fragili, della scuola o della sanità. Basti pensare che 200 miliardi sono all’incirca le risorse del PNRR e riportano d’attualità il tema della patrimoniale. Per comprendere il problema basti pensare che Oxfam ...