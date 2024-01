Papa Francesco sulla maternità surrogata | “Lede dignità della donna e figlio”

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 8 gennaio 2024)è il pontefice di Roma, capochiesa e il voltocristianità in tutto il mondo. Non stupisce, perciò, che al Corpo diplomatico si sia scagliato contro la “teoria gender”, espressione che non esiste ma che racchiude determinati concetti ostici per la destra italiana sui temi LGBQT+, e contro la, L'articolo proviene da Il Difforme.