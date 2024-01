Papa Francesco contro teoria gender | “E’ pericolosissima | cancella differenze”

Papa Francesco : la "guerra mondiale a pezzi" ormai diventata un vero e proprio conflitto globale Viviamo una « terza guerra mondiale a pezzi » ormai diventata un vero e proprio conflitto globale . Lo ha sottolineato Papa Francesco ricevendo in ... ()

Papa Francesco chiede cessate il fuoco e liberazione ostaggi a Gaza ROMA (ITALPRESS) – “Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Israele e Palestina. Tutti siamo rimasti ... (iltempo)

Papa Francesco chiede cessate il fuoco e liberazione ostaggi a Gaza ROMA (ITALPRESS) – “Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Israele e Palestina. Tutti siamo rimasti ... (liberoquotidiano)