Papa Francesco contro la maternità surrogata | “Pratica deprecabile | la comunità internazionale la proibisca a livello universale”

"La via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa, né diventare oggetto di mercimonio". Così Papa Francesco parlando al Corpo diplomatico ha attaccato la pratica della maternità surrogata. "Ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre", ha aggiunto. "Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto – ha proseguito il Pontefice -. Auspico, pertanto, un impegno della Comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica".

