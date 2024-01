Papà dà un pugno al portiere avversario | a Cesena finisce malissimo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tragedia sfiorata all'Orogel Stadium didurante l'ultima partita del campionato di Serie C trae Olbia, quando il padre del bianconero Christian Shpendi è sceso in campo per prendere a pugni Filippo Rinaldi,della squadra avversaria. Si è espresso il club e sono arrivate le scuse dell'aggressore. Domenica scorsa, ilprimo in classifica doveva affrontare un Olbia penultimo e nessuno si sarebbe aspettato uno scenario drammatico. Che la partita sia stata tesa, invece, lo si è intuito sin dal primo tempo quando l'arbitro ha estratto ben 6 cartellini gialli. Al 19' minuto, Simone Corazza ha siglato il gol partita per i bianconeri ma è nel secondo tempo che è avvenuto il fatto. A metà ripresa, il centravanti albanese Christian Shpendi è stato ferito al sopracciglio in uno scontro di gioco con ...