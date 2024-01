Paolo Fox | oroscopo di gennaio 2024 segno per segno | tutte le previsioni

Leggi su biccy

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo l’generico dele i grafici di amore, fortuna e lavoro,Fox è tornato in tv per svelare le suestellari di questo mese. Il famoso astrologo da rivelato quello che ci aspetta asecondo le stelle. A voi com’è andata? Partenza col botto? Oppure la prima settimana delha già dato qualche bastonata…Fox, leper. Ariete, Toro, Gemelli. Ariete Ilinizia all’insegna dei colpi di fulmine che porteranno sconvolgimenti nella vostra vita.si presenta però discreto anche per chi desidera stabilizzare una relazione sentimentale. Mese molto impegnativo sul piano lavorativo, attenti allo stress e non cercate di ...