Paolo Crepet in onda su RTL102 5 | “Prendetevi la luna” | cinque appuntamenti speciali

A Stasera Italia, 'ho qualche dubbio': Alex Baiocco e il cavo, cosa non torna - VideoA intervenire sulla vicenda è stato, tra gli altri,. Il padre di Giulia da Fazio,: "Forse un modo per non affrontare il dolore" 'È una caratteristica molto giovanile quella di ...Paolo Crepet sbarca su RTL 102.5 con 5 puntate speciali, una al mese, a partire da mercoledì 10 gennaio, tra le 21:00 e le 22:00. Tratterà temi come amiglia, educazione, giovani, scuola e molto altro.Dal 10 gennaio 2024, Paolo Crepet sarà in onda su RTL 102.5 con "Prendetevi la luna" per condurre un dialogo profondo e coinvolgente con gli ascoltatori.