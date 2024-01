Pandoro | ora la Ferragni rischia grosso | si profila il reato di truffa

Aspettando Godot. O meglio, aspettando Chiara Ferragni . I Ferragnez ci hanno abituato da tempo ad una regola aurea: l’unico modo per governare una ... (ilfattoquotidiano)

Non si finisce mai di imparare dai personaggi famosi. O, nel caso specifico, di “sgamarli”. Sì perché Dopo l’affaire Chiara Ferragni e il ... (affaritaliani)

Safilo Group comunica l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio ... (affaritaliani)

Chiara Ferragni - finisce malissimo dopo lo scandalo sul pandoro : cosa succede ora

Personaggi TV. Non basta la multa di un milione che Chiara Ferragni dovrà pagare per la faccenda del pandoro-gate. Per lei nuove ripercussioni da ... (tvzap)