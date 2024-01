Pandoro-gate | così è stata inchiodata Chiara Ferragni

... da parte dell'Antitrust, per pubblicità ingannevole: Ferragni ha pubblicato storie social in cui si sarebbe lasciato intendere che comprando il 'pink christmas', venduto a un prezzo '..., altra tegola per Chiara Ferragni Intanto l'influencer e Alessandra Balocco, presidente e ad dell'azienda, non hanno ricevuto per il momento alcun avviso di garanzia dalla Procura di ...Il Codacons ha presentato 104 esposti contro il pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni. Ecco come l'associazione ha accolto l'evoluzione delle indagini verso l'ipotesi di truffa ...Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro ‘Pink Christmas’ prodotto dalla Balocco. L’iscrizione è stata decisa ...