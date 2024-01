Pandoro-gate | Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata

(Di lunedì 8 gennaio 2024)e'dalla procura di Milano per 'da minorata difesa' in relazione alla promozione delBalocco. E'per lo stesso reato anche Alessandra Balocco in quanto rappresentante dell'azienda. Segui su affaritaliani.it

Chiara Ferragni è indagata dalla procura di Milano per "Truffa aggravata da minorata difesa" in relazione alla promozione del Pandoro Balocco. È ... (iltempo)

Chiara Ferragni è indagata dalla procura di Milano per ' truffa aggravata da minorata difesa' in relazione alla promozione del pandoro Balocco. E' ... (affaritaliani)

« Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso . Ho piena fiducia nell’attività della ... (feedpress.me)

« sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell'attività della ... (iltempo)

... da parte dell'Antitrust, per pubblicità ingannevole: Ferragni ha pubblicato storie social in cui si sarebbe lasciato intendere che comprando il 'pink christmas', venduto a un prezzo '..., altra tegola per Chiara Ferragni Intanto l'influencer e Alessandra Balocco, presidente e ad dell'azienda, non hanno ricevuto per il momento alcun avviso di garanzia dalla Procura di ...Chiara Ferragni rischia dopo il Pandoro gate l’accusa di truffa. Al momento il fascicolo d’indagine è senza indagati e titolo di reato, ma la relazione… Leggi ...È svolta nell'inchiesta della Procura di Milano sul pandoro-gate. La decisione dopo la relazione della Guardia di Finanza, che ha acquisito anche nuovi elementi nella sede della Balocco. E lei: "Ho se ...