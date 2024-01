Pallanuoto | Italia inguardabile! L’Ungheria dei giovani dà una lezione al Settebello agli Europei

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Una partita nata male, senza probabilmente nessuno stimolo. Dopo il capolavoro con la Grecia ecco undal volto diverso contro un’Ungheria priva di tutte le proprie stelle che hanno vinto i Mondiali in estate a Fukuoka. Gli azzurri, nel terzo match deglidia Zagabria, perdono nettamente con i magiari per 10-5, scivolando al secondo posto nel Gruppo B per la classifica avulsa (terza la Grecia che dovrà passare dai playoff). Un risultato assolutamente inaspettato, con gli azzurri che quindi non dovranno disputare i quarti di finale con la Serbia, come era previsto in principio, ma probabilmente il Montenegro (che stasera affronterà la Croazia nell’ultima sfida del Gruppo A). Primo quarto ricco di equilibrio dove le difese la fanno da padrone. A sbloccare il risultato è una superiorità numerica azzurra con ...