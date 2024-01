Pallanuoto | Europei 2024 | brutto Settebello | l’Ungheria vince 10-5 e si prende il primo posto nel girone

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilnon riesce a chiudere a punteggio pieno la prima fase deglidiin corso a Zagabria ed è seconda nel Gruppo B. L’Italia di Sandro Campagna, dopo i successi ai danni di Georgia e Grecia, gioca una brutta partita con tanti errori sia in fase di concretizzazione che di palleggio, crollando nella seconda metà di gara e cedendo con il punteggio di 5-10 al cospetto di un’Ungheria che anche presentandosi con una formazione ricca di giovani dimostra di essere una super-potenza della disciplina sempre e comunque. Clamorosa beffa nel finale per la nostra Nazionale, che a 3? dal termine subisce la rete di Nagy che regala per la classifica avulsa ilnelal, mentre i nostri devono accontentarsi ...