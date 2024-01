Pagelle Empoli-Milan | i voti del CorSport | Loftus-Cheek | gara perfetta

Empoli-Milan le pagelle e il tabellino della partita . Pioli non può sbagliare: in palio punti fondamentali per la Champions. 19a giornata ad Empoli ... (sportnews.eu)

Empoli -Milan 0-3 Caprile 6: non può nulla sui gol rossoneri. Ebuhei 5,5: bruciato da Leao in occasione del vantaggio rossonero, la su... (calciomercato)

Ledi- Milan Hernandez dalla parte di Pioli. A fine gara ai microfoni di Sky, arriva anche Theo Hernandez uno dei leader di questo Milan che prova a buttarsi alle spalle ...- Milan le(4 - 2 - 3 - 1): Caprile 6; Ebuehi 6 (28' Ranocchia 6), Ismajli 5,5, Walukiewicz 5,5, Luperto 5,5; Grassi 5,5 (74' Marin 5,5), Maleh 5; Gyasi 5,5, Baldanzi 6 (58' ...Olivier torna a segnare dopo un mese, e il serbo resta in panchina. Moncada: "Abbiamo due 9 che fanno bene, li sfrutteremo" ...Vlahovic, Iling e McKennie: sono questi, per "Eurosport", i migliori in campo nella sfida di campionato vinta ieri dalla Juventus contro la Salernitana all'Arechi. Voto 7 per tutti e 3 ...