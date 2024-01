Pacifici | «Fabbri e Nasca? Non ammazziamo e non mettiamo dietro la lavagna nessuno»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il presidente dell’Aia (Associazione italiana arbitri), Carloè intervenuto sulla polemica che sta infiammando la Serie A. Al centro della polemica la prestazione degli arbitri durante Inter-Verona. Ai microfoni de “La Politica nel Pallone” di Gr Parlamento, il presidenteha dichiarato: «Provvedimenti sudopo Inter-Verona? Ho letto le valutazioni più disparate, ma qui non c’è da ammazzare e metterela. C’è da analizzare in maniera razionale e lo faremo. Con il designatore Rocchi quest’anno si è iniziato un lavoro per aumentare la professionalità dei varisti. E’ un percorso lungo, arbitro e varista sono due attività con strade diverse. Anche se con il Var decide sempre un uomo e ogni decisione che viene presa da un ...

Inter - Verona, cosa ha detto il presidente dell'Aia 'Provvedimenti sue Nasca dopo Inter - ... È l'approccio del presidente dell'Associazione italiana arbitri Carlo Pacifici, alla prima puntata ...Poi su Pairetto e Nasca, Pacifici sottolinea come 'ci sarà un'analisi approfondita di quello che è successo, e poi si prenderanno le decisioni. Ma non c'è da mettere nessuno dietro la lavagna' , ...`Non vado dietro alle polemiche, i nostri arbitri hanno iniziato bene`. Carlo Pacifici, presidente dell`AIA, è intervenuto a `La Politica nel Pallone` su Radio.