Oroscopo Paolo Fox martedì 9 Gennaio 2024 | Pesci agitato

Leggi su zon

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’diFox per oggi,Ariete C’è molta frenesia in questi giorni dell’anno, d’altronde tuttoè un mese particolare, con ampia possibilità di agire senza limiti, valido anche per i sentimenti. Toro Volete fare sempre le cose con calma, non rischiate mai più del dovuto. Ma ultimamente, questa tendenza alla cautela sta diminuendo. State vivendo le giornate migliori di un periodo che trova protagonista anche l’amore. Gemelli Le storie nate anon sembrano attendibili, ci sono problematiche da risolvere in casa, preoccupazioni per un familiare. Se in casa e nei rapporti con gli altri qualcosa non è stato chiarito, sarà possibile farlo a breve. Avete proprio bisogno di serenità. Cancro La parola d’ordine in questo periodo ...