Ordini medici | ' Bernini ci ascolti | licei biomedici modello per riforma'

È questo l'obiettivo della prima edizione del Premio letterario 'Il sollievo dalla sofferenza' indetto dalla Federazione Nazionale deglideiChirurghi e degli Odontoiatri, la Fnomceo, ...... avendo altresì inviato ai Presidenti deglideicalabresi una missiva invitandoli a collaborare per stringere le maglie di una rete istituzionale che consentisse di individuare e ...Così all'Adnkronos Salute il presidente della Fnomceo (Federazione nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri), Filippo Anelli. L’iniziativa dei licei biomedici è nata per orientare gli ...Castellammare di Stabia, Napoli, ospedale San Leonardo, 3 gennaio: due infermiere aggredite, una delle quali colpita con pugno in pieno volto. Roma, 4 gennaio: una ambulanza del 118 presa a sassate ...