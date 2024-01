Ordinanza Enac | Antonelli-Pagliuca | “Si faccia subito ricorso”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Il Comune di Fiumicinocontro l’(Leggi qui e qui) che discrimina gli operatori taxi del nostro territorio”, lo dichiarano la consigliera comunale Erica, ex assessora alle Attività Produttive, e il capogruppo PD, Ezio Di Genesio. “Non è accettabile che l’amministrazione comunale venga messa da parte e completamente bypassata su tematiche che non riguardano la mera organizzazione logistica aeroportuale, ma riguardano direttamente il lavoratori del servizio pubblico non di linea del territorio, nonché la necessità di soddisfare una utenza che, con il Giubileo alle porte, sarà crescente. Fiumicino non è seconda a nessuno – affermano i due consiglieri comunali – e sulle decisioni che la riguardano da vicino deve poter contare e dire la sua. ...

E' stata emessa un'dal Direttoredella Direzione Territoriale del Lazio per regolamentare la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità Land Silde dell' Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Milletrecento controlli ad operatori del settore del trasporto pubblico, non di linea; 300 sanzioni amministrative contestate per violazioni all'10/2017, per un importo complessivo di circa 620.000 euro 120 ordini di allontanamento per 48 ore dall'Aeroporto, con conseguente sanzione amministrativa ammontante in totale a 12.000 euro. Fiumicino, 7 gennaio 2023- Proclamato lo stato di agitazione dei Taxi di Fiumicino: così si legge in una nota delle sigle sindacali di Fiumicino CGIL CASARTIGIANI URITAXI COMITATO SPONTANEO TAXI.