“Ora la cacci dallo studio!” Verissimo | panico in diretta | Silvia Toffanin costretta ad allontanarla Cosa ha detto all’ospite

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “atastudio”. Una signora del pubblico è stata allontanata da. È successo tutto durante l’intervista a Leonardo Pieraccioni andata in onda domenica 7 gennaio 2024. In questo contesto il famoso attore toscano ha presentato il suo nuovo film “Pare parecchio Parigi” che uscirà il 18 gennaio. Pieraccioni naturalmente si è confessato di fronte ae ha parlato del rapporto con la sua famiglia, in particolare con il papà e della figlia Martina.Leggi anche: “Adesso basta, me ne vado”, Amanda Lear lasciaa bocca aperta Ma è quello che è successo all’inizio dell’intervista che ha lasciato tutti senza parole. Leonardo Pieraccioni è entrato nello studio die ha subito fatto un appunto alla padrona di ...

si aggiunge il caso Pozzolo, il deputato - sceriffo che va in giro con una pistola, non si sa ... Giorgia Meloni non può arroccarsi dietro il nulla: lei deve essere d'esempio,Delamstro, sarà ...... il 23 aprile del 2010, giusto 24 ore dopo il 'Che fai mi' di finiana memoria alla infuocata ... Per la cronaca, dopo la vendita del suv di Putin nel 'parco auto' di La Russasono rimaste una '...Bianca Balti avrebbe ritrovato la serenità in amore: nelle ultime ore è stata la stessa top model a mostrarsi in compagnia del fidanzato, il 46enne Helly Nahmad. I due, secondo indiscrezioni, si ...Gli argentini rivedono la loro posizione sull’attaccante: sono pronti 6 milioni. Bonifazi in prestito al Frosinone, Sartori e Di Vaio puntano i ragazzi del Partizan.