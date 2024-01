Ondata di furti di auto di lusso a Roma | sesto colpo in poche settimane

Colpi in via Masaccio, piazza del Mercato Nuovo e via della Mosca. In Borgo Ognissanti monta la protesta (247.libero)

sono avvenuti in una abitazione in via Mozza di Barga, in un'altra in via Pietro Groppi e poi anche in via XXV Aprile. Proprio a questa ultima abitazione si riferiscono le foto che sono state ...Continuano iall'ospedale Civico di Palermo. Dopo i cavi rubati che hanno provocato un blackout nel reparto ... "L'di criminalità è giunta anche in ospedale, e non ha risparmiato nemmeno i ...Barga (Lucca), 7 gennaio 2024 – Nuova ondata di furti a Barga. Ben tre ne sono stati messi a segno nella sera della viglia della Befana e di sicuro c’è stato anche un altro tentativo andato a vuoto. I ...Un furto all’interno dell’ospedale Civico di Palermo con un bottino molto particolare: i regali destinati ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica. I doni erano custoditi nella sta ...