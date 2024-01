Omicidio-suicidio a Saronno | figlio 54enne uccide la madre 81enne e poi si toglie la vita

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si aggiunge un altro episodio al lungo elenco di omicidi-suicidi. Nella mattina di oggi, 8 gennaio, sono state trovate dalla vicina di casa i corpi senzadi unae delnell’abitazione dove i due vivevano, in via Fratelli Cervi a(Varese). Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo di 54 anni ha ucciso lae poi si è tolto la, impiccandosi. I due cadaveri sono stati trovati nella camera da letto della donna. L’sarebbe l’atto finale di un dramma familiare dovuto alle condizioni di salute della donna, problematiche a tal punto da esasperare il. I carabinieri e il personale del 118 sono giunti sul posto dopo l’allarme della vicina, al momento ...

Due morti in casa , Madre e figlio , e il sospetto atroce che si tratti di un caso di omicidio-suicidio . Succede a Saronno (Varese) dove oggi in ... (europa.today)

Uccide la madre e si impicca. Un uomo di 54 anni ha ammazzato la madre 81enne e poi si è tolto la vita impiccandosi. L'è avvenuto a Saronno (Varese) , nell'abitazione di via Fratelli Cervi dove madre e figlio vivevano. I corpi sono stati scoperti da una vicina di casa nella mattinata di oggi: madre ...Un uomo di 54 anni ha ucciso la madre 81enne e si è tolto la vita impiccandosi. L'è avvenuto a Saronno (Varese), nell'abitazione di via Fratelli Cervi dove madre e figlio vivevano. I corpi sono stati scoperti da una vicina di casa nella mattinata di oggi: madre ...Il giovane detenuto era originario di Fermo dove era tornato di recente per motivi di lavoro. La madre aveva avvertito: “E’ malato, si ammazzerà” ...Omicidio-suicidio a Saronno, in provincia di Varese, dove un uomo di 54 anni ha ucciso la madre 81enne e si è tolto la vita impiccandosi. A spingere il figlio verso il matricidio sarebbe stata ...