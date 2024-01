Oltre 16 mila terremoti hanno colpito l' Italia nel 2023

(Di lunedì 8 gennaio 2024) AGI - Sono 16.307 iregistrati nelsul territoriono e nelle aree limitrofe dalla Rete Sismica Nazionale: una media di 44al giorno, quasi 1 terremoto ogni 30 minuti. Ipiù forti - spiega l'Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv) - sono stati localizzati al di fuori del territoriono o in mare lungo le coste, analogamente a quanto accaduto anche nel 2022. Eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in Croazia e nel Mar Tirreno meridionale. Proprio al largo della Costa Calabra il 1 maggioè avvenuto il terremoto più forte dell'anno, di magnitudo Mw 5.2 alle ore 4:41. Tuttavia, grazie alla sua elevata profondità, 268km, non ha destato allarme nel territorio calabrese. Il numero totale di ...

I DATI. oltre 6,7 milioni di tagliandi venduti in totale, tra le regioni in testa il Lazio seguito dalla Lombardia. l’estrazione Sabato 6 gennaio ... (ecodibergamo)

La crisi della Rai sembra non avere fine . Il nuovo ciclo ormai etichettato "Tele Meloni" proprio non convince gli spettatori , sempre più in fuga ... (affaritaliani)

Il numero totale di terremoti localizzati in Italia nel 2023 è pressochè identico a quello del 2022 e si mantiene stabile intorno ai 16terremoti dal 2019, in calo rispetto agli anni 2016, 2017 ...... attraverso un costante controllo del territorio e della circolazione stradale (nel 2023 sono state controllate circa 200persone e145mezzi). Particolarmente intense sono state le ...Il numero totale di terremoti localizzati in Italia nel 2023 è pressochè identico a quello del 2022 e si mantiene stabile intorno ai 16 mila terremoti dal 2019, in calo rispetto agli anni 2016, 2017 e ...Con l’ingresso nel sistema previdenziale del calcolo contributivo esiste un rapporto stretto fra contributi e trattamento pensionistico. Il sistema permette di rapportare quanto si versa in ...