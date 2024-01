Olimpiadi Giovanili Invernali Gangwon 2024 | 74 azzurri in gara in 13 discipline Flora Tabanelli portabandiera

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Undi Giochi Olimpici, con Parigi distante solamente 200 giorni, ma dal 19 gennaio al 1° febbraio sarà anche tempo di Giochi Olimpici(YOG) di. Ad annunciare l’Italia Team, guidato dal, sono stati il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Segretario Generale Carlo Mornati nel corso di una presentazione svoltasi all’Allianz Tower di Milano. Saranno 74 gliinin Corea del Sud, conpresenti in 13 delle 15(l’Italia non sarà rappresentata nel bob e nello skeleton) e la giovane delegazione italiana sarà in prevalenza femminile. Se a Losanna 2020, prima edizione invernale caratterizzata ...

La7.it - Dopo Alberto Tomba sarà la seconda portabandiera emiliana della storia delleInvernali in programma a Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al 1° febbraio. E' la stella ...... rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla situazione degli impianti sportivi in Italia, a margine dell'annuncio di Flora Tabanelli come portabandiera delleinvernali a ...ROMA (ITALPRESS) – Se vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più e questo vale anche per l’Italia Team che fra qualche mese volerà a Parigi, sognando di ripetere le gesta di Tokyo dove arriva ...Flora Tabanelli sarà la portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili Invernali previsti a Gangwon. La competizione si svolgerà nella città della Corea del Sud dal 19 gennaio al 1° ...