Olimpiadi Giovanili Invernali 2024 | i convocati e la portabandiera dell’Italia Presenti tanti figli d’arte

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Quest’oggi è stata ufficializzata la spedizione azzurra che prenderà parte ai Giochi Olimpicidi Gangwon, in programma dal 19 gennaio al 1° febbraio. Per la prima volta, dopo tre edizioni disputate in Europa (Innsbruck 2012, Lillehammer 2016 e Losanna 2020), gli YOG della neve e del ghiaccio saranno di scena nel continente asiatico e per la precisione in Corea del Sud. L’Italia verrà rappresentata da 74 atleti (44 tesserati per la FISI e 30 per la FISG), con una discreta prevalenza del comparto femminile (42) rispetto al settore maschile (32), che saranno impegnati complessivamente in 13 delle 15 disciplinenel programma della manifestazione (il Bel Paese sarà assente soltanto nel bob e nello skeleton). Svelato anche il nome dellaitaliana nella Cerimonia ...