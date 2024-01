Nuovo Minculpop? La proposta di “certificare le notizie” del deputato Fdi Bocciata anche dal suo partito

(Di lunedì 8 gennaio 2024) presidente della Commissione cultura della Camera che, secondo quanto riportato da "Repubblica", vorrebbe una "riforma dell'editoria capace dile". In sostanza una censura preventiva su quel che si pubblica. Inaccettabile. Non a caso, lde opposizioni eparti più attente della maggioranza hanno parlato di un ritorno alL'articolo proviene da Firenze Post.

Una sparata alla Orban, visto che anche se la premier ora opera a palazzo Chigi sempre a Colle Oppio è rimasta e alle metodologie missine e con lei tutto il seguito di ex missini in cerca di chissà ...Ilregime comunista chiude i confini e pone all'Italia decine di condizioni per il rimpatrio ... ora, in quelle carte, dipendente delcomunista. La sua storia, intrecciata giocoforza ...presidente della Commissione cultura della Camera che, secondo quanto riportato da "Repubblica", vorrebbe una "riforma dell'editoria capace di certificare le notizie". In sostanza una censura preventi ...Elly Schlein ha dichiarato che si confronterebbe in tv con la premier Meloni chiedendole chiarimenti sulla questione sociale e sulla sanità ...