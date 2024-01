Nuove rivelazioni sul caso Epstein | il principe Andrea e gli altri vip

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Torna a tremare la Famiglia Reale inglese per le affermazioni sulcontenute nei documenti svelati sul. Una nuova decisione del giudice, infatti, ha permesso la pubblicazione delle pagine dell’enorme fascicolo. Il fratello di re Carlo, però, non è l’unico nome importante a figurare nella lista. Tra gli, infatti, anche vip del calibro di Leonardo di Caprio e politici come Trump e Clinton. Una delle presunte vittime di abusi sessuali di Jeffrey, conosciuta come Jane Doe 3, ha dichiarato che le era stato ordinato di avere rapporti con ildurante un’orgia sull’isola privata di. A Little Saint James, situata nelle Isole Vergini americane, infatti, si trovava la dimora in cui ...