Nuoto | Mondiali Doha 2024 | Paltrinieri e Pilato guidano i 34 convocati azzurri Assente Thomas Ceccon

(Di lunedì 8 gennaio 2024) A meno di un mese dagli europei in vasca corta andati in scena in Romania, per ilinternazionale è già tempo di pensare ai prossimi, in programma dall’11 al 18 febbraio a. Presso l’Aspire Dome della capitale del Qatar si svolgeranno i XXI campionatiin vasca lunga e il direttore tecnico della Nazionale diCesare Butini ha quest’oggi comunicato l’elenco degli atletiper la manifestazione iridata. Gregorioguida la squadra maschile, mentre tra le donne la punta di diamante non può che essere Benedetta. Non ci saranno, invece,e Margherita Panziera. “Nel comporre la rappresentativa abbiamo rispettato quanto era ...

Come riportato da Swim Swam, la Cina ha già diramato l’elenco dei 21 convocati per i Mondiali di Nuoto , in programma a febbraio a Doha, in Qatar: ... (oasport)

Niente quarti per l'Italrugby aiin Francia. Dopo le vittorie con Namibia e Uruguay, gli ... Grande Italia agli Europei diin vasca corta in Romania. Gli azzurri chiudono secondi nel ...Ora per vincere il raggruppamento servirà l'ultimo sforzo contro l'Ungheria, oro aidi Fukuoka 2023. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto ...Noi e i nostri 1359 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Il direttore tecnico della nazionale di nuoto Cesare Butini, facendo seguito ai risultati dei campionati assoluti di fine novembre e alle valutazioni tecniche funzionali alla composizione della miglio ...