Nostradamus | la profezia che fa tremare il trono di Re Carlo III

Leggi su tvzap

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo la morte della Regina Elisabetta II, ilè passato di diritto al figlio. Eppure i primi giorni di regno non sono stati facili per il primogenito, poiché in molti volessero che abdicasse in favore del figlio William. Ma pare che qualcosa stia per cambiare: secondo le profezie diil 2024 sembra destinato a portare venti di cambiamento anche per la monarchia britannica. Secondo l’astrologo infatti, ReIII ha i giorni contati. Leggi anche: Baba Vanga, la terribileper il 2024: quali sono le previsioni per il nuovo anno Leggi anche: Tragedia in Italia, una mamma si lancia dal nono piano con la figlia: le condizioni LadiPer gli studiosi delle quartine di, il 2024 non ...