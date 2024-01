Norvegia | 130 bus elettrici bloccati dal gelo a Oslo | Le batterie non reggono a queste temperature Polemica sul fallimento green

A iniziare la lotta sono stati idipendenti della TM Sweden (la Tesla svedese, che distribuisce,... E in poche settimane alla Svezia si sono aggiunte le medesime rivendicazioni ine ...... le cosiddette zone Ig - L, i veicoli elettrici potranno viaggiare fino akm/h senza dover ... Un approccio completamente diverso di quanto fatto invece dalla, un paese che fin da subito ha ...Oslo, capitale norvegese, tra le soluzione per abbattere le missioni inquinanti ha adottato quella dei bus elettrici, presenti in misura massiccia. Peccato che questi, negli scorsi giorni, siano ...Hanno già denominato il fenomeno come il "paradosso dei bus elettrici di Oslo", i quali sono stati ampiamente adottati nella capitale norvegese per ridurre le emissioni, ma ...