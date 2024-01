Nord Europa nella morsa del gelo | ancora caos e disagi nei trasporti

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’ondata die di freddo estremo continua a colpire ile in particolare la Scandinavia creandosoprattutto neie sulle strade. Ma non solo. Si registrano anche interruzioni della corrente e problemi legati alle tubature dell’acqua che si congelano. Oggi in Svezia, dove la temperatura si aggira intorno ai -9 gradi, molti treni sono stati cancellati. A Stoccolma sono stati cancellati 36 treni. “È la situazione meteorologica che rende tutto più difficile. Si sta formando molto giacchio e prima di poter intervenire sui treni bisogna che siano sghiacciati. Possono volerci ore”, spiega un portavoce delle Ferrovie dello Stato svedesi, Jonas Olsson al ‘Dagens Nyheter’. “È la stessa situazione che abbiamo avuto nelle ultime settimane. I ...

L'articolo Freddo polare in Nord Europa , in Svezia -43 gradi : mai così da 25 anni proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (ilfogliettone)

Con tre paesi andati al voto per l’ultima volta fra l’autunno 2022 e la primavera 2023, il Nord Europa è uno degli scenari più interessanti per le ... (linkiesta)

Nel Nord Europa le temperature hanno raggiunto dei valori molto bassi. Stoccolma, in Svezia , è tutta ricoperta di neve. Da circa 25 anni non si ... ()

L'ondata di gelo e di freddo estremo continua a colpire ile in particolare la Scandinavia creando caos e disagi soprattutto nei trasporti e sulle strade. Ma non solo. Si registrano anche interruzioni della corrente e problemi legati alle tubature ...Fondata nel 2021 , Contents.com ha rapidamente ampliato la propria presenza internazionale, potendo ora vantare clienti in, America Latina,America e Asia , i quali utilizzano la ...L'ondata di gelo e di freddo estremo continua a colpire il Nord Europa e in particolare la Scandinavia creando caos e disagi soprattutto nei trasporti e sulle strade. Ma non… Leggi ...Nel suo movimento questo ciclone richiamerà a sé aria gelida in discesa dal Nord Europa di origine Artica che riuscirà a sfondare sul bacino del Mediterraneo.