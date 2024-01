Nonthaburi | Caruso e Fonio agli ottavi

Due italiani saranno al via del Bangkok Open 2, il secondo Challenger 75 in programma in altrettante settimane a Nonthaburi , in Thailandia. Salvatore ... (247.libero)

Salvatore Caruso (289) e Giovanni Fonio (281) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger thailandese di Nonthaburi (82.000 $ di montepremi sul cemento). Caruso ha lasciato appena 2 game al francese Lucas Poullain (249), superato per 60 62, Fonio invece ha battuto per 67 64 76 il ceco Dominik Palan (329). Il torneo 1 fu per lui eliminazione al primo turno contro Donskoy, sul suo cammino questa volta trova il polacco Daniel Michalski (numero 275). Caruso e Fonio restano a Nonthaburi. Inizia la tournée sudamericana sul rosso. Si rivede Joao Sousa a Oeiras, con Giustino e Della Valle