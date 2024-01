Non solo Spalletti e Giuntoli | così De Laurentiis ha distrutto il modello Napoli Ma è l’unico che sa qual è la soluzione | L’analisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Gennaio 2023: ildemolisce la Juventus vincendo al Maradona per 5 a 1, volando a 47 punti, più 10 dalle inseguitrici,. Una settimana più tardi vincendo nel derby contro la Salernitana termina l’andata a quota 50, addirittura a + 13. Un anno dopo ilchiude il girone con 22 punti in meno, già 7 sconfitte in campionato e zero gol fatti nelle ultime quattro partite, contro Torino, Roma, Frosinone e Monza. E tra Juventus 2023 e Torino 2024 sembra di vedere due squadre neppure lontane parenti: una macchina perfetta quella della notte del 5 a 1 al Maradona, una grigia, inoffensiva e insignificante squadretta quella dell’Olimpico. Un anno esatto segnato da due estremi significativi. Il trionfo con la Juve certificava di fatto la vittoria dello Scudetto e di unche pareva impossibile da realizzare in Italia: società ...