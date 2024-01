Non c' è più dubbio Sottocorona | Arriva il freddo | ecco quando

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si parla da giorni dell'arrivo dell'inverno vero. Questa mattina, a confermare un certo abbassamento delle temperature è stato Paolo. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni. Che cosa ci aspetta secondo il meteo? "Tutta questa nuvolosità prende gran parte del centro mediorientale dell'Europa. C'è una bassa pressione, una rotazione antioraria dei venti. Le perturbazioni ci sono sull'Atlantico, ma non si muovono verso il continente": questa la premessa. Poi il meteorologo ha spiegato che, se in una prima fase c'è stato il maltempo, ora"aria fredda". "anche il": questo è il punto saliente dell'ultimo bollettino meteo. Per la giornata di oggi, "c'è questa zona di bassa presione e la rotazione ...