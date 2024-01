Ninjababy | la regista | “La maternità? Rispettiamo il diritto di non voler essere madri”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L'intervista a Yngvild Sve Flikke, ladi, commedia norvegese che racconta le contraddizioni dellae smonta gli stereotipi di genere. Disponibile su MUBI. Una commedia irriverente che ribalta gli stereotipi sulla, smontando una narrazione edulcorata che non lascia spazio ai dubbi e a donne che non ne comprendano le "gioie". Lanorvegese Yngvild Sve Flikke lo fa attraverso un'abile combinazione di live action e animazione: il risultato è, disponibile da gennaio su MUBI dopo il passaggio in sala dello scorso anno, con protagonista una giovane disegnatrice, Rakel (Kristine Kujath Thorp, che ritroviamo anche nel caustico Sick of Miyself, altro titolo del catalogo MUBI di questo mese), confusa e incasinata, alle prese con una gravidanza ...