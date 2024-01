“Netanyahu ha fallito | vogliamo votare” | manifestanti in piazza a Gerusalemme

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 8 gennaio 2024), 8 gennaio 2024 – Una manifestazione di protesta contro il governo del premier Benjaminsi è svolta davanti alla Knesset, il Parlamento israeliano a, per chiedere ”elezioni subito”. Con un sit-in, istanno impedendo l’ingresso in Aula dei deputati. ”Tutte le speranze illustrate dal governo in occasione di questo momento di emergenza sono state distrutte dal fallimento delle loro azioni, espresse dalla loro disfunzione, dall’abbandono degli ostaggi, dal danno fatale alla reputazione internazionale di Israele, dal loro continuo incitamento e divisione e dal dirottamento dei bilanci a favore degli interessi personali a scapito del pubblico”, affermano gli organizzatori in una nota. “Siamo venuti alla Knesset per chiedere elezioni subito, l’immediata sostituzione del governo e ...