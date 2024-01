Netanyahu affonda nei sondaggi ma non molla Può essere sostituito a guerra in corso? Ecco cosa può succedere nel 2024

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Incerto, nervoso, preda di dubbi e spettri. A tratti sotto assedio. Così i media israeliani dipingono ormai da mesi Benjamin. Saranno presto trascorsi 100 giorni dall’inizio della“totale” tra Israele e Hamas, dopo l’eccidio compiuto dagli islamisti nel sud dello Stato ebraico, e il rapporto tra il premier e il Paese appare sempre più tormentato. La maggioranza degli israeliani non ha più fiducia in lui, e vorrebbe vederlo rispondere del fallimento degli apparati dello Stato nel prevenire il massacro del 7 ottobre. Il governo di unità nazionale che guida di unitario pare avere poco più della facciata, con delicatissime riunioni trasformatesi di recente in ring. E la Casa Bianca di Joe Biden, che si sgola da mesi per chiedere all’alleato piani chiari per il dopo, per trovarsi al contrario di fronte a quelli per ...