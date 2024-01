Nessuna scusa | si deve guardare in faccia alla realtà | cercare alibi è un’offesa ai tifosi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Le dichiarazioni del post partita di Torino – Napoli non sono passate inosservate, inon hanno apprezzato l’uscita del direttore sportivo Mauro Meluso. La sconfitta contro il Torino segna il punto più basso della stagione post Scudetto del Napoli. E forse si può anche parlare di uno dei momenti più drammatici (sempre sportivamente parlando) dell’era De Laurentiis. A pochi mesi dgioia infinita scoppiata in città dopo la notte di Udine dello scorso 4 maggio, iora si ritrovano a doversi leccare le ferite di un’annata da film horror. Il Napoli è al nono posto in classifica e la differenza di punti dall’Inter capolista è maggiore rispetto a quella con l’Hellas Verona terzultimo e in zona retrocessione. Le parole di Meluso non fanno piacere aiNonostante questa situazione tragica, il direttore ...

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Dazn ha analizzato così la sconfitta contro il Torino (3-0): "Abbiamo aspettato che il mister scendesse dalla tribuna, ... Che ci sia una situazione non simile a quella dello scorso anno da un punto delle prestazioni è sotto gli occhi di tutti - ha aggiunto - Chi gioca nel Napoli, deve ... Questo il post Torino-Napoli per il club azzurro, nel momento più basso della sua stagione, come confermato dal direttore sportivo azzurro Mauro Meluso: «È stata una partita brutta, ci scusiamo con ..