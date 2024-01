Nel caso Chiara Ferragni-Balocco si va verso l’ipotesi di truffa | al vaglio le email scambiate per la promozione del pandoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Guardia di Finanza ha depositato in Procura la prima informativa nell’ambito dell’inchiesta sulfirmatoe prodotto da. Un’informativa che potrebbe modificare la prospettiva accusatoria dell’indagine: per via di una serie divalorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust,di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì. Il procuratore Eugenio Fusco è ora in possesso di una prima annotazione a cui seguirà una seria di allegati: in queste ore gli inquirenti milanesi dovranno valutare la nuova prospettiva offerta proprio dall’annotazione della Gdf che valorizza, in particolare, alcunegià acquisite dall’Autorità garante della concorrenza, che sono ...