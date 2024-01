NBA | i risultati della notte 8 gennaio | Irving e Doncic trascinano Dallas | Banchero decisivo per Orlando Bene anche Nuggets e Lakers | Warriors ko in casa

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un’altra grandequella completata da poco per la NBA, con nove partite andate in scena tra la serata italiana di ieri domenica 7e le prime ore di oggi lunedì 8per la regular season 2023-2024. Andiamo quindi a scoprire insieme come sono andate le sfide disputate oltreoceano, riepilogandoe migliori marcatori. Nel primo match di ieri i Cleveland Cavaliers (21-15) non tremano indi fronte ai San Antonio Spurs (5-30) per 117-115 con 29 punti e 16 rimbalzi di Jarrett Allen e 23 punti di Caris LeVert partito dalla panchina, mentre ai texani non bastano i 24 punti e 10 rimbalzi di Victor Wembanyama ed i 22 punti di Devin Vassell. I Portland Trail Blazers (10-25) piegano dopo un overtime i Brooklyn Nets (16-21) col punteggio di 127-134 grazie a 38 punti ed 11 rimbalzi di ...

