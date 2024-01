NBA 2023 2024 | il derby di Los Angeles va ai Lakers | Irving e Doncic fermano Minnesota

(Di lunedì 8 gennaio 2024) A 39 anni, LeBron James riesce ancora a fare la differenza e guida i suoi Losalla vittoria nelcontro i Clippers per 106-103. Quando ci avviciniamo al giro di boa della regular season NBA, il re si conferma protagonista e grazie ad una prestazione da 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist mette lo zampino sul successo dei gialloviola. Bene anche Anthony Davis con la doppia doppia (22 punti e 10 rimbalzi). Isorpassano così in classifica i Golden State Warriors, sconfitti con un severo 133-117 dai Toronto Raptors, guidati da un Rj Barrett da 37 punti. Appena 6 punti per Steph Curry in 26 minuti; meglio Klay Thompson con 25 (5 triple realizzate). RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Vincono i Memphis Grizzlies sul campo dei Phoenix Suns e vincono anche i ...

