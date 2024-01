Naspi | il lavoro sportivo influisce sull’indennità?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego () è una indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto disubordinato, erogata in relazione a eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015. L'articolo .

... le agenzie per ile gli enti di formazione. Rivolto ai lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni (reddito di cittadinanza,), lavoratori fragili (giovani, donne con ...... come nel caso proposto da un lettore: Mi è stata bloccata laper un errore da parte del consulente delper comunicazione sbagliata per quanto riguarda i contributi emens come posso ...Come si fa a non perdere alcun mese di Naspi maturata dopo aver dato le dimissioni volontarie dal precedente rapporto di lavoro.La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato. * apprendisti; * soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; * personale artistico con rapporto ...